SOCAR Turkey получит грант в размере 389 тыс евро

БАКУ /Trend/ - Проект "NEFERTITI" Центра исследований и разработок SOCAR Turkey Ar-Ge получил право на получение гранта.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

По данным, проект "NEFERTITI" Центра исследований и разработок SOCAR Turkey Ar-Ge, который предусматривает производство этанола/изопропанола из углекислого газа с использованием технологий солнечной энергии, будет финансироваться в рамках грантовой программы Европейской комиссии "Горизонт 2020".

"SOCAR, одна из 10 международных компаний в консорциуме, выигравшая право на получение грантов в рамках высококонкурентных соревнований «Энергетический сектор 2020». Грант покроет расходы бюджета проекта в размере 389 тысяч евро",- говорится в сообщении.

Директор SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. Билал Гулиев заявил, что в течение года были подписаны важные документы новых проектов.

Гулиев сказал: "Мы очень гордимся тем, что являемся единственной турецкой компанией в консорциуме проектов, в который входят 10 международных партнеров из Испании, Китая, США, Ирландии, Нидерландов и Южного Кипра. Мы поставили перед собой цель расширить наш опыт использования возобновляемых источников энергии с помощью проектов, в которых углекислый газ и вода могут превращаться в химические вещества. Мы также считаем, что этот проект будет способствовать среднесрочной и долгосрочной энергетической стратегии SOCAR Turkey".

Заявив, что Центр исследований и разработок SOCAR подпишет соглашения, которые будут направлены на развитие сектора в предстоящий период, Гулиев продолжил: "В настоящее время в нашем центре работают 6 исследователей с академической степенью. Вместе с нашими 2 исследователями, которые собираются завершить защиту, это число достигнет 8. Также продолжается наша работа по привлечению новых исследователей с докторскими степенями".

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva