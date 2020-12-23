ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" закупит земельные участки для государственных нужд

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление "Об определении государственных нужд, делающих необходимыми закупку земли, и органа, закупающего эти земли".

Как сообщает в среду Trend, согласно постановлению, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" определяется как орган, закупающий для государственных нужд земельные участки, подпадающие под строительство гидротехнических установок в Шамкирском, Геранбойском, Самухском, Агджабединском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Балакенском, Шекинском, Огузском, Евлахском, Гёйчайском, Имишлинском, Билясуварском, Нефтчалинском, Джалилабадском, Габалинском, Масаллинском, Агдашском, Агсуинском, Исмаиллинском, Кюрдамирском, Шамахинском и Гаджигабульском районах.

ОАО поручено осуществить подготовительные меры в связи с закупкой для государственных нужд земельных участков, предусмотренных в части 1 данного постановления, в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики "О закупке земель для государственных нужд", и представить предложения об этом Кабинету министров Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев)