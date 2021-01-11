В Азербайджане совершенствуется сметно-нормативная база и система ценообразования для строительных объектов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал пояснение постановлению № 4.

Как сообщили в понедельник Trend в Кабмине, постановление определяет применение с 1 октября 2021 года считающегося более точным для оценки финансируемых государством строительных проектов на территории Азербайджан ресурсного метода, а также меры, которые требуется выполнить соответствующими государственными органами для создания электронной базы данных, связанной с применением этого метода.

Постановление предусматривает совершенствование сметно-нормативной базы и система ценообразования для строительных объектов, финансируемых за счет государства. Новый механизм послужит обеспечению прозрачности в строительном секторе страны и реализации госзаказов, устранению пробелов, допускающих негативные ситуации, а также сократит бюрократическую работу и упростит процесс.

Наряду с этим, в целях совершенствования новой сметно-нормативной базы и системы ценообразования в ближайшие два года с использованием опыта Турции в данной области, определены меры, необходимые для подготовки соответствующих нормативно-методических документов и автоматической передачи данных в новую электронную информационную систему, а также структуры, которые будут принимать эти меры.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)