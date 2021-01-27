Меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг" актуализирует строительство Транскаспийского трубопровода - НАНА

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море вновь актуализирует вопрос о строительстве Транскаспийского трубопровода для обеспечения доступа центральноазиатских энергоресурсов на европейский рынок.

Как передает в среду Trend, об этом сказал научный секретарь Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Джошгун Мамедов.

По его словам, это приведет к новым серьезным изменениям энергетической карты региона, притоку крупных инвестиций, развитию экономической ситуации в региональных странах, созданию новых рабочих мест и, как следствие, повышению уровня жизни. В этой связи месторождение "Достлуг" сулит большие перспективы для будущего развития не только Азербайджана и Туркменистана, но и региона в целом.

Джошгун Мамедов отметил, что меморандум является началом нового этапа в организации совместных проектов в области энергетики, транспорта и коммуникаций на Каспии между двумя братскими странами с общей историей, этническими и религиозными традициями, а также внесет значительный вклад в дальнейшее расширение и развитие экономических, политических и культурных связей между двумя странами.

"Подписание меморандума - историческое событие, документ носит исключительное значение с экономической точки зрения. Так, месторождение "Достлуг" обладает достаточно большими энергоресурсами. По предварительным оценкам, нефтяные запасы месторождения составляют около 60 миллионов тонн, запасы природного газа - 100 миллиардов кубометров. По экономическим оценкам, ожидается, что эти цифры увеличатся после обширных разведочных работ. Это приведет к значительному увеличению поступлений в бюджеты обеих стран", - уточнил Мамедов.

Он сказал, что совместная разработка месторождения на основе двустороннего сотрудничества повышает интерес к нашей стране в коммерческом и техническом плане. Таким образом, современная инфраструктура, созданная в Каспийском море для транспортировки углеводородов, создаст благоприятные условия для вывода на мировые рынки энергоресурсов, добытых на месторождении "Достлуг".

Мамедов напомнил, что на данный момент Азербайджан поставляет природный газ на турецкий и европейский рынки через Трансанатолийский газопровод (TANAP), который образует Южный газовый коридор (ЮГК), и недавно построенный Трансадриатический газопровод (TAP).

"С учетом всего этого, в ближайшем будущем туркменский газ и нефть могут транспортироваться в Европу по международным нефте- и газопроводам через Азербайджан.

Для Туркменистана, который до сих пор экспортировал свои энергоресурсы через Россию, Иран и Китай, такой альтернативный и экономически жизнеспособный экспортный маршрут крайне заманчив.

Это, в то же время, важно для Туркменистана и других государств Центральной Азии, в частности Казахстана и Узбекистана, для диверсификации экспорта энергоносителей. Азербайджан и в дальнейшем будет укреплять свою позицию в качестве транзитной страны", - подытожил Джошгун Мамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)