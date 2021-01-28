Предприниматели проявляют интерес к созданию предприятий общепита на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Предприниматели проявляют интерес к созданию предприятий общественного питания на освобожденных территориях Азербайджана и инвестированию в этот сектор.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), об этом в ходе проведенного при организационной поддержке Общественного совета при Агентстве и партнерстве с Ассоциацией представителей пищевой и напиточной индустрии онлайн-форума на тему "Пищевая промышленность и сектор общественного питания: текущая ситуация и перспективы" сказал председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов.

По его словам, освобождение в 2020 году наших земель от оккупации в результате решимости нашего победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и героизма нашей храброй армии открыло новые возможности для бизнеса. К настоящему времени в Агентство поступило множество обращений от предпринимателей, желающих открыть свой бизнес в освобожденных районах. Эти обращения в основном касаются производства, туризма, текстиля, строительства, медицины, а также общественного питания, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Агентство по развитию МСБ предоставляет необходимую информационную поддержку, координационные и консультационные услуги желающим создать и инвестировать на территориях, освобожденных от оккупации, - сказал Орхан Мамедов.

Председатель Агентства также подчеркнул, что пандемия не обошла стороной и сферу общественного питания, и в данном контексте правительство все еще принимает активные меры по защите бизнеса с помощью различных механизмов поддержки. Этот форум, проводимый с участием предпринимателей и государственных структур в послевоенный период и накануне завершения пандемии, является важной площадкой для тематических дискуссий и диалога между государственным и частным сектором.

Заместитель председателя Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Баларагим Гулиев рассказал о мерах, принятых АПБ во время пандемии, о том, что в рамках мер по борьбе с COVID-19 проводятся обширные просветительские мероприятия среди населения и предпринимателей, в субъектах предпринимательства, занятых в таких сферах, как туризм, общепит, продажа продуктов питания, проведены мониторинги. Отметив, что с участием международных и местных экспертов был подготовлен и передан в соответствующие органы концептуальный документ о деятельности АПБ на освобожденных территориях, Баларагим Гулиев добавил, что в вопросе восстановления этих земель на предпринимателей ложится ответственность, и пригласил их к сотрудничеству с Агентством для решения вопросов, возникающих при выполнении поставленных задач.

В своем выступлении вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Вугар Зейналов сказал, что организация всегда рядом с предпринимателями в деле по снижению влияния пандемии на развитие предпринимательства в 2020 году, в государственные органы были представлены многочисленные обращения и предложения от предпринимателей, проводились обсуждения с участием государственного и частного сектора.

Председатель Ассоциации представителей пищевой и напиточной индустрии Азербайджана Эмин Достъяри проинформировал участников мероприятия о трудностях в данной области, с которыми сталкивались предприниматели в период пандемии, а также озвучил ряд предложений от членов Ассоциации.

Председатель Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ Фархад Гарашов отметил, что форум организован для обсуждения вызовов, с которыми сталкиваются субъекты МСБ в пищевой промышленности и сфере общественного питания во время пандемии, в рамках диалога государства и бизнеса и их ожиданий в постпандемический период, изучения и представления в соответствующие ведомства соответствующих предложений.

На онлайн-форуме также обсуждались проблемы предприятий, работающих в сфере питания, были даны ответы на вопросы участников.

В форуме, прошедшем в онлайн-режиме в соответствии с требованиями карантинного режима, приняли участие представители министерства экономики и его структурных подразделений, министерства сельского хозяйства, АПБ, Государственного агентства по туризму Азербайджана, а также бизнес-субъекты и ассоциации, действующие в различных областях.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)