Установка новых светофоров сведет к минимуму риски ДТП - БТА

БАКУ/Trend/ - В целях повышения безопасности дорожного движения Бакинским транспортным агентством (БТА) на пересечении дороги Ени Рамана иулицы Самира Алиева установлены новые светофорные столбы.

Как сообщили Trend в БТА, помимо новых светофоров, на данном участке дополнительно установлены соответствующие дорожные знаки, а также выполнены работы по нанесению новой дорожной разметки.

"За счет обеспечения регулируемого движения, риски дорожно-транспортных происшествий сведены к минимуму", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в БТА отметили, что учитывая расположение в непосредственной близости двух общеобразовательных школ и одного детского сада, комфорт и безопасность пешеходного перехода были обеспечены за счет организации регулируемых пешеходных сигналов во всех направлениях.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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