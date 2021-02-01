АПБ Азербайджана обратилось к предпринимателям в связи с обнаружением в ряде стран птичьего гриппа

БАКУ /Trend/ - В связи с выявлением Всемирной организацией по охране здоровья животных в ряде стран мира высокопатогенного вируса "птичий грипп" Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана призывает предпринимателей, занимающихся продажей птицы и другой продукции птицеводства, проявить бдительность и отнестись к вопросу ответственно, а также строго соблюдать требования действующего законодательства при приеме птицы и другой продукции птицеводства для продажи.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, торговые сети, где занимаются продажей домашней птицы и птицепродуктов, при приеме продукции должны требовать ветеринарный сертификат или сертификат, выданный АПБ. Товар, принятый без соответствующей документации, считается неизвестного происхождения и не прошедшим государственный ветеринарный контроль. В таких случаях административную ответственность несет торговое заведение.

Агентство будет продолжать регулярные контрольные меры в направлении обеспечения потребителей внутреннего рынка качественными и безопасными продуктами питания.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)