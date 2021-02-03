Азербайджан обсудил с Россией экспорт яблок и помидоров
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия обсудили вопрос экспорта яблок и помидоров в Росси́йскую Федера́цию, сообщает в среду Trend.
Между председателем Агентства пищевой безопасности АзербайджанаГошгаром Тахмазли и главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю России Сергеем Данквертом состоялся телефонный разговор.
В ходе беседы, касающейся отмены ограничений, введенных на яблоки и помидоры, экспортируемые из Азербайджана в Россию, Тахмазли отметил, что усилен контроль на предприятиях, занимающихся выращиванием яблок и помидоров, довел до внимания информацию о мерах, проводимых по охране растений в хозяйствах, а также о проводимых видеомониторингах.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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