Азербайджан обсудил с Россией экспорт яблок и помидоров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия обсудили вопрос экспорта яблок и помидоров в Росси́йскую Федера́цию, сообщает в среду Trend.

Между председателем Агентства пищевой безопасности АзербайджанаГошгаром Тахмазли и главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю России Сергеем Данквертом состоялся телефонный разговор.

В ходе беседы, касающейся отмены ограничений, введенных на яблоки и помидоры, экспортируемые из Азербайджана в Россию, Тахмазли отметил, что усилен контроль на предприятиях, занимающихся выращиванием яблок и помидоров, довел до внимания информацию о мерах, проводимых по охране растений в хозяйствах, а также о проводимых видеомониторингах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)