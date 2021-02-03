Ассоциация пчеловодов Азербайджана испытала проблемы с продажей меда

БАКУ /Trend/ - Из-за пандемии в Азербайджане имеются проблемы с продажей меда.

Об этом в среду сказал Trend председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, несмотря на то, что в прошлом году особых проблем в экономике не было, в плане продаж имелись определенные трудности: "Тем не менее, в области пчеловодства отставания нет. В первые дни пандемии были сложности с въездом и выездом на места по производству меда, но потом для сельского хозяйства были предоставлены определенные льготы, и данная проблема была решена.

В прошлом году единственной сложностью стала организация продажи меда. Обычно мед продается в больших городах и районах, но в период пандемии въезд и выезд в них был запрещен. Поэтому объем продаж меда снизился. Кроме того, на продаже пчеловодческой продукции отразился застой в туристическом секторе ".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)