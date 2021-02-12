В направлении Муганлы-Исмаиллы-Габала строится новая автомобильная дорога

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане на северо-западном направлении Муганлы-Исмаиллы-Габала начато строительство новой дороги и мостов, сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог (ГААДА).

По данным агентства, за последние пять лет было реконструировано и построено порядка 1,55 тысячи километров автомобильных дорог республиканского значения.

"В связи со специальным поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева агентством ведутся работы по строительству дорог и мостов в указанном направлении. В рамках этого проекта будет построена новая дорога в направлении Муганлы-Исмаиллы-Габала", – говорится в сообщении ГААДА.

"Этот участок дороги общей протяженностью в 76,8 километра будет расширен с двух до четырех полос движения в обоих направлениях", – отметили в агентстве.

Кроме того, спроектированы восемь больших и пять малых мостов, а также один туннель.

"Пять из спроектированных мостов существующие и расположены над реками Гирдман, Талыстан, Ах-ох, Гейчай и Вендам. Дорожная инфраструктура этих мостов будет расширена до четыре полос движения. Три других моста, состоящие из четырех полос движения, будут построены над реками Агсу, Гулянчай и Демирапаранчай в соответствии с современными стандартами. Остальные пять мостов будут демонтированы и построены в виде небольших трубчатых сооружений", – говорится в сообщении агентства.

В ГААДА отметили, что на 4,5 километре участка дороги при пересечении с рекой Агсу спроектирован большой подвесной мост длиной 1,135 тысячи метров и высотой 76,5 метров. После этого моста дорога пройдет через высокую гору по туннелю протяженностью в 865 метров.

"В результате проведенных работ протяженность новой дороги сократится на 8,6 километра", – отметили в ГААДА.

Напомним, что реконструкция дорог ведется согласно требованиям "Строительных норм и правил" Азербайджана под строгим и непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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