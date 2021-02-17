В Азербайджане будет создан новый механизм по формированию запасов продовольственной пшеницы

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортных цен на стоимость реализуемой в стране муки и мучных изделий.

Как сообщает в среду Trend, согласно постановлению, будет создан новый механизм формирования запасов продовольственной пшеницы в Азербайджане.

Согласно документу, министерства экономики, финансов, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, Агентство пищевой безопасности и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в двухмесячный срок подготовят и представят Кабинету министров предложения по формированию устойчивого механизма соответствующего регулирования и контроля для создания запасов продовольственной пшеницы и снижения влияния цен на пшеницу на мировых биржах на внутренние цены.

Также на период с первого февраля по первое мая 2021 года в соответствии с частью 2 настоящего постановления ​​лицам, занимающимся производством муки, будет предоставлена субсидия в размере 35 манатов на каждую тонну проданной муки.

В соответствии с согласованным с Министерством финансов предложением Министерства экономики из Резервного фонда государственного бюджета Азербайджана на 2021 год будут выделены соответствующие средства для выплаты субсидий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)