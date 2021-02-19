Железная дорога Горадиз-Агбенд обеспечит связь с Нахчываном - Trend TV

ФИЗУЛИ /Trend/ - Железная дорога Горадиз-Агбенд имеет стратегическое значение.

Об этом сказал журналистам завотделом Исполнительной власти Физулинского района Байрам Нифталиев, сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend.

По его словам, посредством этой дороги граждане смогут посещать освобожденные территории.

"Кроме того, в дальнейшем посредством этой дороги будет обеспечена связь с Нахчыванской АР. Напомню, что здесь и раньше функционировала железная дорога, но в 1993 году, после оккупации земель армянскими ВС, инфраструктура была разрушена. В результате 44-дневной Отечественной войны наши земли были освобождены, начались восстановительные работы, и 14 февраля глава государства заложил фундамент железной дороги Горадиз-Агбенд".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)