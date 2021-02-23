БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повысились ставки на ряд подакцизных товаров.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующая поправка в Налоговый кодекс Азербайджана обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Поправка предусматривала повышение ставки акцизов на 1000 сигарилл (тонкие сигары) с 31 до 43 манатов, на 1000 единиц сигарет из табака и его заменителей - с 31 до 35 манатов, на жидкость для электронных сигарет - с 20 до 220 манатов за литр.

Поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)