В Азербайджане повысились ставки на ряд подакцизных товаров
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повысились ставки на ряд подакцизных товаров.
Как сообщает во вторник Trend, соответствующая поправка в Налоговый кодекс Азербайджана обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Поправка предусматривала повышение ставки акцизов на 1000 сигарилл (тонкие сигары) с 31 до 43 манатов, на 1000 единиц сигарет из табака и его заменителей - с 31 до 35 манатов, на жидкость для электронных сигарет - с 20 до 220 манатов за литр.
Поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
С итальянскими компаниями обсуждены восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)
В Парке высоких технологий АН Азербайджана будет использовано новое сырье для получения смазочных материалов
«Южный газовый коридор» меняет правила игры с точки зрения безопасности поставок в ЕС – Минэкономики Хорватии