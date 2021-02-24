Ущерб, нанесенный армянами аграрной сфере Азербайджана, измеряется десятками миллиардов манатов

БАКУ /Trend/ - Все города и села, которые были оккупированы Арменией, полностью разрушены. Армяне нанесли тяжелый удар по сельскому хозяйству Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend глава парламентского комитета по аграрной политике Таир Рзаев.

Он отметил, что по подсчетам специалистов, ущерб, нанесенный аграрной сфере, измеряется десятками миллиардов манатов: «На освобожденных территориях уничтожены сотни сельскохозяйственных объектов, многочисленных перерабатывающих предприятий, заводов, машинные и тракторные парки, полностью разрушены гидротехнические сооружения, коллекторно-дренажные сети, каналы, водоемы. Около 600 тысяч гектаров земель, пригодных для сельского хозяйства, пришли в негодность из-за того, что долгое время не использовались».

Глава комитета подчеркнул, что восстановление освобожденных территорий ставит перед нами очень важные и неотложные задачи, требует проведения более серьезных мер: «В этой сфере уже проведен ряд работ. На разминированных и безопасных территориях засеяна территория площадью свыше 7 тысяч гектаров. В этом сезоне планируется засеять еще 20-25 тысяч гектаров, будет обеспечено орошение 100 тысяч гектаров территорий. Освобожденные территории отличаются своей плодородностью и урожайностью. В советское время здесь выращивался хлопок, зерно, виноград, овощи и другие сельскохозяйственные культуры, было развито животноводство. Возвращение к посеву территорий, обладающих большим потенциалом, не только придаст импульс развитию аграрной сферы страны, но и значительно сократит импорт сельскохозяйственной продукции из-за рубежа».

В заключение он добавил, что азербайджанский народ демонстрирует солидарность в восстановлении территорий, как это было и в ходе Отечественной войны, территории расчищаются от мин, строятся дороги, в строй вводятся гидроэлектростанции: «Иными словами, закладывается основа развития аграрного сектора. Уверен, что эти земли превратятся в рай, здесь будет стремительно развиваться аграрный сектор, который внесет новый вклад в экономику страны».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)