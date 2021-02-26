Железнодорожная линия Ляки-Габала готова к сдаче в эксплуатацию - Джавид Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Железнодорожная линия Ляки-Габала готова к сдаче в эксплуатацию.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Отметим, что железнодорожная линия до Габалы берет начало со станции Ляки ж/д Баку - Беюк Кясик. Общая протяженность новой железной дороги вместе с ответвлениями составляет 44,5 километра.

Напомним, что к проектированию дороги были привлечены иностранные эксперты, строительные работы проводились местными специалистами. Линия Ляки-Габала проложена по территории со сложным рельефом. На этой железной дороге, строительство которой продолжалось свыше двух лет, построены мосты, шесть автомобильных тоннелей, один путепровод, два перехода для животных и другие инженерные сооружения. Кроме того, вдоль дороги установлены опоры линий электропередачи, построена одна тяговая подстанция. В целях обеспечения безопасности вдоль железной дороги установлены металлические ограждения общей протяженностью 85 тысяч погонных метров.

Средняя скорость движения поездов по этому участку составит 100 км/час, что позволит пассажирам с комфортом добираться из Баку в Габалу за 3 часа.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)