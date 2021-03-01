Между ООН и Азербайджаном подписан Рамочный документ о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 марта между Организацией Объединенных Наций (ООН) и правительством Азербайджана подписан Рамочный документ о сотрудничестве по Устойчивому развитию на 2021-2025 годы. Документ от имени правительства Азербайджана подписал министр экономики Микаил Джаббаров, а с противоположной стороны - резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи.

В результате успешного сотрудничества на сегодняшний день между ООН и Азербайджаном реализованы четыре рамочных документа. Как продолжение, было принято решение подготовить "Рамочный документ о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по Устойчивому развитию на 2021-2025 годы" и были определены основные приоритеты документа. Полностью соответствуя Целям устойчивого развития (ЦУР), Рамочный документ основан на принципах прав человека, гендерного равенства, устойчивого развития, устойчивости и ответственности, включая приоритеты социально-экономического развития, охватит всю территорию нашей страны, обеспечившую территориальную целостность.

Выступая на церемонии подписания министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что наша страна эффективно взаимодействует с различными специализированными агентствами ООН, подписан ряд документов, реализованы совместные проекты. Было подчеркнуто, что реализация Рамочного документа будет способствовать достижению Целей устойчивого развития, проводимым реформам и реализации проектов, развитию человеческого капитала в рамках программы "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития". Министр подчеркнул важность сотрудничества со специализированными агентствами ООН для великого возвращения на освобожденные территории, а также то, что соответствующие шаги в этом направлении уже предприняты.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи отметил, что основной целью Рамочного документа является трансформация экономики, оказание поддержки правительству Азербайджана в удовлетворении потребностей уязвимых слоев населения, минимизация влияния пандемии COVID-19 и устранение последствий конфликта, подчеркнув роль документа в ускорении реализации ЦУР.

После подписания состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова с резидентом-координатором ООН, стороны обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества со специализированными агентствами ООН.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)