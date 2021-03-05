Надежность азербайджанского дата-центра подтверждена международным сертификационным институтом

БАКУ /Trend/ - Резервный дата-центр ООО AzInTelecom в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана был удостоен 25 января 2021 года сертификата "Tier 3 Facility" международного сертификационного института Uptime Institute.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве, в ходе технических испытаний специалистами Uptime Institute были поэтапно протестированы все оборудование и системы критической инфраструктуры дата-центра.

Отметим, что целью строительства резервного дата-центра в Евлахе является защита пользовательских данных, предоставление надежных и качественных услуг хранения данных в "облачном" пространстве. Центр был построен за счет средств Всемирного банка в рамках проекта "Прогрессивные услуги юстиции и современная судебная инфраструктура" министерства юстиции Азербайджана.

В ведомстве отметили, что одним из основных преимуществ резервного дата-центра является его мобильность, что позволит в случае чрезвычайных ситуаций перенести дата-центр в более безопасное место.

"Посредством этого дата-центра может осуществляться географическое резервирование станций типа IMS (передача мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP), которое обеспечит возможность обмена международными телефонными сообщениями между Азербайджаном и всеми странами мира", - сказали в минсвязи.

Отметим, что в декабре 2016 года были запущены облачные услуги AZCLOUD, представленные на базе первого в Азербайджане и регионе Южного Кавказа дата-центра ООО AzInTelecom с сертификатами TIER III, ISO 20000, ISO 22301 и ISO 27001.

Напомним, что Uptime Institute – один из наиболее известных и пользующихся доверием международных сертификационных институтов, разработавший собственный стандарт надежности центров обработки данных (ЦОД). Стандарт сертификации TIER III отличается от других возможностью проведения плановых работ (ремонт и профилактика) без остановки ЦОД. Уровень надёжности дата-центров этой категории составляет 99,982 процента.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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