БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджане планируется вывести из оборота карты социального страхования.

Об этом в пятницу сказал председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли, передает Trend.

По его словам, основная цель – переход к цифровой занятости. Было отмечено, что в настоящее время агентство работает над реализацией восьми крупных инновационных проектов в этой сфере. Наиболее важными из них являются подсистемы по трудовым отношениям и занятости.

"В результате их внедрения система трудовых отношений в стране будет кардинально изменена, а управление персоналом будет полностью электронным. Мы стремимся постепенно отменить трудовые договоры и отказаться от использования трудовых книжек. В то же время в ближайшие дни из обращения будут выведены карты соцстрахования. Таким образом, мы планируем электронизировать все операции и отказаться от документов на бумажных носителях", – уточнил Мустафа Аббасбейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)