США и ЕС договорились заморозить все таможенные пошлины по торговому спору Boeing и Airbus

Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого договорились заморозить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд, введенные в связи с многолетним торговым спором по делу Boeing и Airbus. Об этом написала в Twitter фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С удовольствием поговорила с президентом США Джо Байденом. В качестве нового старта партнерства ЕС - США мы договорились приостановить действие всех тарифов, связанных со спором Boeing - Airbus, на авиационные и неавиационные товары на период в четыре месяца", - заявила она.

Глава Еврокомиссии отметила, что обсудила с Байденом также создание совета ЕС - США по технологиям и торговле, совместные действия по борьбе с глобальным изменением климата, а также "продвижение демократии" во всем мире.