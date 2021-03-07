Азербайджан совместно с McKinsey совершенствует ж/д сектор страны

БАКУ/Trend/ - Между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и ведущей мировой компанией McKinsey & Company состоялось подписание документов в связи с проектом, реализуемым в соответствии с соглашением "Корпоративная стратегия - 2030".

Как сообщили Trend в ЗАО, на онлайн конференции председатель АЖД Джавид Гурбанов отметил, что в результате повышения внимания к железнодорожной отрасли и проводимых реформ оптимизированы финансовые обязательства организации.

По его словам, уже начаты работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, повышается оперативная эффективность.

"В крупных государственных структурах страны предпринимаются шаги по совершенствованию корпоративного управления. Мы приветствуем совместные усилия в развитии железнодорожного сектора нашей страны", – сказал Гурбанов.

Председатель ЗАО заявил, что установление ж/д сообщения с Нахчываном расширит возможности влияния на региональные транспортные потоки и создаст новые возможности в транспортном секторе.

Отметим, что на онлайн конференции между сторонами были обсуждены вопросы повышения коммерческого потенциала ЗАО и привлечения глобальных грузов, а также влияние происходящих в регионе социально-экономических процессов на железнодорожный сектор.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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