Внесены поправки в Налоговый кодекс Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Согласно поправке, освобождаются от НДС:

– импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба с первого января 2017 года сроком на 7 лет (2024 год);

– представление неликвидных (токсичных) активов в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти в рамках мероприятий по оздоровлению и резолюции неплатежеспособных банков с 1 января сроком на 5 лет (2022 год);

– производство и продажа отрубей – с 1 марта 2019 года на 5 лет (2024 год);

– предоставление работ и услуг публичными юридическими лицами, созданными от имени государства, перечень которых утвержден органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти с 1 января 2020 года на 2 года (2022 год).

Кроме этого, с первого января сроком на 3 года на основании подтверждающего документа, выданного соответствующим органом, освобождается от НДС импорт станков, оборудования и приспособлений для производства и обработки ювелирных изделий из золота и серебра, а также продажа золота и серебра в виде слитков, монет и гранул

Также с 1 января 2021 года сроком на 3 года освобождаются от акцизной пошлины платина, золото и ювелирные и другие изделия из них, обработанные, расфасованные, обрамленные и закаленные алмазы с учетом положений статьи 188.1.1 настоящего Кодекса.

За исключением промышленного табака, в список подакцизных товаров вносятся все другие виды табака, а также "гомогенизированный" или "восстановленный", трубочный, курительный, жевательный, нюхательный табак, а также табак и табачные изделия, предназначенные для всех видов кальянов и потребляемые в результате нагревания.

Поправка также предусматривает повышение ставки акцизов на 1000 сигарилл (тонкие сигары) с 31 до 43 манатов, на 1000 единиц сигарет из табака и его заменителей – с 31 до 35 манатов, на жидкость для электронных сигарет – с 20 до 100 манатов за литр.

За исключением промышленного табака, ко всем другим видам курительного, жевательного и нюхательного табака, а также "гомогенизированного" или "восстановленного" табака определяется акцизная ставка в размере 30 манатов за каждый килограмм, к табаку и табачным изделиям, потребляемым в результате нагревания – 12,9 маната за 1000 единиц.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)