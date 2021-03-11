Названы выплаты Азербайджана в 2020 году в счет погашения кредитов на проекты ОАО "Азеркосмос"
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Проект по созданию туркомплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен - бюро по туризму Азербайджана
Отели могут обращаться за получением "звезд" посредством электронной системы - Бюро по туризму Азербайджана
Texnopark Istanbul и Агентство инноваций Азербайджана будут сотрудничать в создании парков высоких технологий
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Хачмазе организована выездная стоматологическая диагностика (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам в связи с освобожденными территориями Азербайджана
Хорватские компании "зеленой энергетики" могут внести вклад в развитие освобожденных территорий Азербайджана