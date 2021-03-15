В Азербайджане строят мост длиной более километра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на участке автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала протяженностью 4,5 километра началось строительство моста длиной 1,135 тысячи метров и высотой 76,5 метра над рекой Агсучай, сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог (ГААДА).

В соответствии с подготовленным проектом, после реконструкции протяженность дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала сократится на 9,7 километра - до 76,8 километра. Кроме того, она будет расширена с двух полос до четырех.

Также подготовлены проекты реконструкции и строительства еще восьми больших и пяти малых мостов, а также одного туннеля.

"Из них пять мостов уже существуют и соединяют берега рек Гирдманчай, Талыстанчай, Ахохчай, Гейчай и Вандамчай. Они будут расширены до четырех полос. Еще три четырехполосных моста будут построены над реками Агсучай, Гулянчай и Демирапаранчай в соответствии с современными стандартами. Остальные пять будут демонтированы и отстроены заново", – сказали в агентстве.

Как отметили в ГААДА, на дороге также будет расположен туннель длиной 865 метров через высокую гору.

"В результате проведенных работ протяженность дороги сократится еще почти на девять километров", – отметили в агентстве.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)