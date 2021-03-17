В январе-феврале 2021 года населению Азербайджана выплачено на 7,1% больше соцвыплат

БАКУ / Trend/ - Динамика роста по видам социальных выплат (пенсий, пособий, стипендий, адресной государственной соцпомощи) продолжается и в этом году, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В январе-феврале Госфонд соцзащиты предоставил выплаты в адрес до 2,3 миллиона лиц.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года по указанным видам соцвыплат было выплачено 1 млрд 21 млн манатов, что на 7,1% (67,4 млн манатов) больше.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)