В Азербайджане ежегодно реконструируется порядка 800 км. сельских дорог - Госагентство

БАКУ /Trend/ - Ежегодно в Азербайджане реконструируется порядка 800 километров сельских дорог.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал начальник Главного управления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Хидаят Рустамов в ходе онлайн-мероприятия Online Round Table.

По его словам, ежегодная реконструкция сельских дорог Азербайджана способствует развитию сельского хозяйства и оперативной доставке товаров на крупные рынки.

"Отмечу, что после освобождения оккупированных территорий Азербайджана магистральные дороги, соединяющие Баку с приграничными районами, будут достроены до границы с Арменией", - сказал Рустамов.

Напомним, что в 2020 году госагентством на освобожденных от оккупации территориях страны были построены и отремонтированы 2,7 тысячи километров дорог и 90 новых мостов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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