Азербайджанские фермеры перенимают сельскохозяйственный опыт Турции
БАКУ /Trend/ - В освобожденном от оккупации Джебраильском районе Азербайджана стартовали посевные работы.
Как сообщает в пятницу Trend, земли на территории села Солтанлы будут засеяны эспарцетом (семейство бобовых).
Эспарцет широко используется в Турции в качестве сельскохозяйственного корма. Он хорошо растет на неорошаемых землях и дает богатые урожаи.
Эту культуру планируется высадить на площади 27 гектаров на территории села Солтанлы.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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