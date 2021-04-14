В проект ASAN Login планируется интегрировать ряд азербайджанских компаний

БАКУ /Trend/ - Центр развития электронного правительства Азербайджана предложил соответствующим структурным подразделениям банков и страховых компаний услугу идентификации на сайтах и порталах организаций посредством решения ASAN Login.

Как сообщили в среду Trend в центре, для упрощения оказания гражданам финансовых услуг частным страховым и финансовым организациям было предложено внедрить проект авторизации ASAN Login.

"Решение ASAN Login, которое предоставляет доступ к более чем 50 системам и порталам из единого пространства, предлагает своим пользователям ряд преимуществ, а именно: предотвращение генерации пользовательских данных одного и того же человека в разных системах; управление пользовательскими данными из единого центра; автоматический доступ при входе в систему к другим интегрированным системам; упрощение выхода из всех интегрированных систем, а также повторной регистрации и дублирования пользовательских данных", - добавили в центре.

Отметим, что ASAN Login предоставляет пользователю такие возможности, как просмотр активных сеансов входа в систему, изменение пароля, добавление нового мобильного номера на свое имя в личный кабинет.

В настоящее время система насчитывает около 1,9 миллиона пользователей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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