Осуществлена очередная выплата процентов по облигациям SOCAR

БАКУ /Trend/ - По облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) номинальной стоимостью тысяча долларов каждая, сроком обращения пять лет и доходностью пять процентов годовых был осуществлен второй процентный платеж в текущем году.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный депозитарный центр Азербайджана, общая сумма выплат составила 1,25 миллиона долларов.

Отметим, что в качестве платежного агента по выплатам процентов по облигациям, выпущенных SOCAR в 2016 году, выступает национальный депозитарный центр.

(Редактор: Константин Шапиро)