Зона свободной торговли в Ардебиле будет способствовать развитию экономики Азербайджана и Ирана – иранский чиновник

БАКУ /Trend/ - Создание зоны свободной торговли в северо-западной иранской провинции Ардебиль будет способствовать развитию экономики Азербайджана и Ирана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава администрации провинции Ардебиль Акбар Бехнамджу.

По его словам, правительство и парламент Ирана приняли проект по созданию зоны. Он одобрен Комитетом по экономике и инфраструктуре Экспертного совета и будет реализован после одобрения пленарным заседанием совета.

Бехнамджу добавил, что железнодорожный терминал на севере провинции также способствует развитию экономических отношений между двумя странами. Ведутся работы по доработке планов терминала.

«Создание совместного промышленного парка между двумя странами – это новый план, которого не было у других стран. В связи с этим должны быть проведены исследования, и вопрос должен регулироваться законом.

В прошлом году товарооборот между Ираном и Азербайджаном в провинции Ардебиль через пограничную таможню Билясувар увеличился на 70% по сравнению с предыдущим годом и составил 250 миллионов долларов», – подытожил Бехнамджу.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)