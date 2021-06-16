Город Санья на Хайнане ускорит развитие зоны потребления за счет цифрового юаня

Экономика 16 июня 2021 05:29 (UTC+04:00)
Город Санья на Хайнане ускорит развитие зоны потребления за счет цифрового юаня

Знаменитый китайский курорт Санья на южном побережье Хайнаня ускорит развитие создаваемой на острове международной потребительской зоны путем активного внедрения в обращение цифрового юаня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил вице-мэр города Лю Чжаоцзюнь.

"Наш город будет проводить акции "выгодные покупки - товары даром" и "сезон потребительского туризма", а также мы планируем серию масштабных мероприятий со скидками, приуроченных к фестивалям искусств, - рассказал он. - Мы будем активно внедрять цифровой юань в крупных торговых центрах по всему Санья, способствовать его популяризации".

Чиновник отметил, что благодаря таким мерам власти рассчитывают "добиться перехода к более интенсивному этапу развития потребительского сектора".

Как прокомментировало статистическое управление провинции, Санья "постоянно форсирует горячие распродажи продукции с высокой добавленной стоимостью". По его данным, за январь - апрель объем реализации косметики в городе увеличился в годовом исчислении более чем на 230%, драгоценностей и ювелирных украшений - на 350%, телекоммуникационных средств - на 250%, автомобилей - на 86%. За тот же период онлайн-продажи выросли на 92%, составив 5,23 млрд юаней (почти $817 млн по текущему курсу).

Администрация Санья уточнила, что важную роль в развитии местного потребительского сектора играют магазины беспошлинной торговли, которых в городе насчитывается уже четыре. В них представлены сотни международных брендов, пользующихся в Китае большой популярностью.

Провинция Хайнань стала одним из регионов КНР, где проходит тестирование цифрового юаня. С конца 2019 года власти также опробовали его в Пекине, в городах Шэньчжэнь, Сучжоу и Чэнду, в новой экономической зоне Сюнъань недалеко от китайской столицы. В октябре 2020 года к ним были добавлены города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао и Далянь.

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