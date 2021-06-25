В Азербайджане обсудили перспективы производства сыпучих строительных материалов

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана обсудило перспективы производства песка и гравия, возможности и проблемы в этой сфере на форуме с участием предпринимателей этой отрасли и представителей госорганов, говорится в сообщении агентства, передает в пятницу Trend.

Форум был организован Агентством по развитию МСБ в партнерстве с Ассоциацией производителей гравия и песка.

Как сообщил председатель Общественного совета при агентстве Фархад Гараев, форум был организован в целях изучения текущей ситуации в сфере переработки песка и гравия, выявления проблем и нахождения их эффективных решений, а также усиления сотрудничества между государственным и частным сектором в области использования песчано-гравийных ресурсов.

В свою очередь, председатель правления агентства Орхан Мамедов отметил важность сыпучих строительных материалов, в том числе песка и гравия, для экономики, особенно для строительного сектора.

"Какой бы прибыльной ни была эта отрасль для экономики страны, важно, чтобы процесс регулировался в рамках согласованности с мерами экологической безопасности и охраны окружающей среды. Поступившие обращения, проведенные опросы и встречи показывают, что существуют определенные трудности в развитии сектора. Наличие незаконной предпринимательской деятельности в сфере добычи песка и гравия способствует недобросовестной конкуренции и препятствует работе бизнес-структур, инвестирующих в отрасль и осуществляющих легальную деятельность. В некоторых случаях наблюдаются трудности с приобретением права собственности на соответствующий участок. Недостаточная информированность о правилах, предусмотренных законодательством, иногда приводит к административным правонарушениям и штрафам для субъектов предпринимательства", - сказал Мамедов.

Председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Самир Гурбанов проинформировал участников форума о работе, проводимой в сфере развития песчано-гравийного производства, мерах по сохранению природных ресурсов и охране окружающей среды. Он подчеркнул, что проводимые мероприятия рассчитаны на обеспечение прозрачности в этой сфере и организацию деятельности в соответствии с законодательством.

Выступивший на форуме председатель правления Ассоциации производителей песка, гравия и камня Ниямеддин Искендеров проинформировал о текущем состоянии и перспективах развития сектора.

В рамках форума предприниматели и представители государственных структур провели обсуждения и озвучили предложения по развитию отрасли.

(Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)