Азербайджан и Сербия заинтересованы в расширении торгово-экономических связей – председатель ГТК

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Сербия заинтересованы в расширении торгово-экономических связей.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник Сафар Мехтиев.

«Сегодня на встрече с послом Сербии в Азербайджане Драганом Владиславлевичем мы обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран, увеличение торгового оборота, перспективы сотрудничества между таможенными органами», – отметил председатель ГТК.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev