В Аргентине инфляция за полгода составила 25,3%

Рост цен в Аргентине по итогам первого полугодия 2021 года составил 25,3%. Такие данные обнародовал Национальный институт статистики и переписи сраны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общий уровень индекса потребительских цен в июне 2021 года вырос на 3,2%, и за первые шесть месяцев инфляция составила 25,3%", - говорится в докладе.

Больше всего за месяц выросли цены в сфере связи - на 7%. Стоимость продуктов питания выросла на 3,2%.

Аргентина несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2020 года этот показатель составил 36,1%, за 2019 год - 53,8%, за 2018 год - 47,6%.