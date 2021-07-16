В Аргентине инфляция за полгода составила 25,3%
Рост цен в Аргентине по итогам первого полугодия 2021 года составил 25,3%. Такие данные обнародовал Национальный институт статистики и переписи сраны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Общий уровень индекса потребительских цен в июне 2021 года вырос на 3,2%, и за первые шесть месяцев инфляция составила 25,3%", - говорится в докладе.
Больше всего за месяц выросли цены в сфере связи - на 7%. Стоимость продуктов питания выросла на 3,2%.
Аргентина несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2020 года этот показатель составил 36,1%, за 2019 год - 53,8%, за 2018 год - 47,6%.
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