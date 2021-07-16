Смягчение карантина повысило экономическую активность в Азербайджане - депутат

БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана в первом полугодии 2021 года выросла на 2,1 процента. Смягчение карантина привело к повышению экономической активности населения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, по мере увеличения числа вакцинированных не будет необходимости в ограничительных мерах, и можно будет сохранить темпы экономического роста во втором полугодии.

"По данным Госкомстата, номинальный ВВП Азербайджана в январе - июне 2021 года составил 39 миллиардов 915 миллионов манатов. Это на 2,1 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В первой половине этого года экономический рост происходил за счет ненефтяного сектора. Так, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики сократилась на 4,7 процента, а в ненефтегазовом секторе - выросла на 5,1 процента. Повышение экономической активности в ненефтяном секторе также связано со смягчением карантинных мер после января этого года. Смягчение карантина не только положительно сказывается на экономической активности, но также важно с точки зрения занятости. В этом контексте, если число вакцинированных вырастет, то не будет необходимости вводить ограничения для реального сектора, что позволит сохранить темпы роста экономики в следующие месяцы", - отметил Байрамов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)