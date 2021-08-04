В Азербайджане растет число предпринимателей, присоединяющихся к "Марафону занятости"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается «Марафон занятости», нацеленный на поддержку трудоустройства членов семей шехидов и участников Отечественной войны.

В его рамках по призыву Агентства по развитию малого и среднего бизнеса 15 субъектов предпринимательства, функционирующие в девяти районах Азербайджана, трудоустроили 25 человек из вышеуказанной категории, передает в среду Trend со ссылкой на агентство.

В настоящее время субъекты предпринимательства в рамках "Марафона занятости" продолжают вносить в соответствующую электронную систему свои вакансии.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)