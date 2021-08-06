СЭЗ Алят будет способствовать развитию экономики Азербайджана - глава правления (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Свободная экономическая зона (СЭЗ) Алят будет способствовать развитию экономики Азербайджана.

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления СЭЗ Алят Валех Алескеров.

Территория СЭЗ в соответствии с генеральным планом составляет 850 гектаров, отметил он.

«На первом этапе, то есть до середины 2022 года, будет сдана в эксплуатацию территория площадью 60 гектаров. К этому сроку ее оснастят необходимой инфраструктурой, и она будет готова принять инвесторов и компании для ведения предпринимательской деятельности.

В соответствии со стратегией развития СЭЗ, мы уже определили план, согласно которому предприниматели и инвесторы будут осуществлять там свою деятельность.

Кроме того, в рамках генерального плана предусматривается строительство нами без привлечения инвестиций дорог к СЭЗ, водной, газовой, энергетической, оптической и другой необходимой инфраструктуры», - сказал Алескеров.

Он отметил, что параллельно с первым этапом будут вестись работы и в рамках второго.

«В рамках второго этапа планируется построить на этой территории объект площадью 10 тысяч квадратных метров под офисные нужды. Там будет находиться администрация СЭЗ, другие ее структуры, члены правления.

Кроме того, офисными помещениями будут обеспечены сотрудники контрольно-пропускного пункта Государственного таможенного комитета Азербайджана, несущие круглосуточную службу», - сказал Алескеров.

По его словам, порядка половины площади этого объекта будет сдано в аренду предпринимателям и инвесторам.

Кроме того, предприниматели и инвесторы будут освобождены от всех видов налогов и пошлин, отметил глава правления.

По словам Алескерова, к выплатам, от которых будут освобождены предприниматели, относятся налоги, в том числе НДС и налог на заработную плату, пошлины, таможенные сборы.

«Мировая практика показывает, что освобождение предпринимателей от таких выплат снижает себестоимость производимой продукции на 38-42 процента, что в свою очередь позволит выйти с этим товаром на большее количество рынков, составить большую конкуренцию, а также увеличить товарооборот.

С этой точки зрения местным и международным производителям выгодно вести предпринимательскую деятельность в СЭЗ», - сказал он.

Глава правления отметил, что для дальнейшего развития СЭЗ Алят в соответствии с поручением Президента Азербайджана будет выделена территория площадью семь тысяч гектаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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