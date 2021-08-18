bp внедряет технологию трехмерной визуализации на своих платформах на Каспии

БАКУ /Trend/ - Британская компания bp начала внедрять трехмерную (3D) визуализацию на платформах "Восточный Азери" и "Западный Чираг" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, сообщает в среду Trend со ссылкой на bp.

Как отмечается, компания уже запустила первый этап цифрового моделирования всех объектов. Новая технология позволит дистанционно, используя изображение высокого качества, выполнять ряд важных действий и задач на блоке АЧГ. Эта технология дает возможность в виртуальном режиме просматривать объекты на расстоянии, что способствует упрощению ряда бизнес-процессов, оптимизации времени и затрат, повышению безопасности и более тесному сотрудничеству персонала.

Также отмечается, что цифровая 3D-модель платформы "Восточный Азери" - первая подобная установка на Каспии, оператором которой является bp.

"Для ее использования была проведена фотограмметрическая съемка и подготовлены сферические чертежи платформы. Все чертежи обработаны и уже загружены в систему для дальнейшего использования", - сообщает bp.

Как сказал вице-президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Эльхан Мамедов, внедрение инструмента 3D-визуализации является большим достижением и выводит операции компании в регионе на передовые позиции с точки зрения развития технологий и цифровой трансформации.

"Возможности использования этой технологии очень широки. В настоящее время она помогает более эффективно планировать и выполнять работы, а также обеспечивает безопасное осуществление наших операций. В будущем эта новая технология создаст еще более широкие возможности в сфере безопасности труда", - добавил он.

Отметим, что bp планирует до конца 2021 года внедрить технологию 3D-визуализации на платформе "Азери - Чираг - Гюнешли", а в ближайшие несколько лет - и на других своих платформах, а также на Сангачальском терминале.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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