Азербайджанский депутат о временном влиянии карантинных ограничений на сферу общепита

БАКУ /Trend/ - Ограничения, введенные в рамках карантинного режима с 1 сентября, временно повлияют на сферу общепита, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

Он напомнил данные по вакцинации, приведенные Оперативным штабом при Кабмине, где указано, что общее количество примененных доз вакцины по стране составило 6 911 439, при этом обеими дозами вакцинированы 2 731 755 человек, или около 40 процентов вакцинированных и примерно 27 процентов от общего числа населения: «Это означает, что оставшаяся часть населения временно не сможет пользоваться услугами объектов общепита, крупных торговых центров. Однако лица, получившие первую дозу вакцины, в течение следующего месяца будут вакцинированы второй дозой, и смогут пользоваться этими услугами, что вновь оживит сектор общепита».

Напомним, что решением Кабмина с 1 сентября услугами объектов общепита, отелей и крупных торговых центров могут пользоваться лица, имеющие COVID-паспорт.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)