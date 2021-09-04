Проекты налоговых органов Азербайджана в сфере цифровизации способствуют развитию безналичных платежей

БАКУ /Trend/ - Проекты налоговых органов Азербайджана в области цифровизации способствуют развитию безналичных платежей, сообщили Trend в министерстве экономики.

По данным ведомства, одним из основных направлений расширения использования цифровых технологий, играющих важную роль в обеспечении перехода на безналичные расчеты, является внедрение кассовых аппаратов нового поколения.

"Расширение использования кассовых аппаратов нового поколения уже дает эффективные результаты, при этом ускоряется процесс прозрачного декларирования торгового оборота", - сказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что с первого января 2019 года налоговые льготы применяются к юридическим и физическим лицам, работающим в сфере торговли и общепита, пропорционально сумме безналичных платежей.

"Согласно Налоговому кодексу, размер налога на прибыль (доход) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческую и (или) общественную деятельность, при реализации товаров в розницу с первого января 2019 года был снижен на 25 процентов сроком на три года", - сказали в министерстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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