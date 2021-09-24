В Азербайджане ведутся работы по эффективному использованию аграрного потенциала освобожденных территорий - министр
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся последовательные работы по эффективному использованию аграрного потенциала освобожденных территорий.
Об этом сказал в пятницу министр сельского хозяйства Инам Керимов на международной конференции в Центре Гейдара Алиева, сообщает Trend.
Он отметил, что на освобожденных территориях ведутся серьезные работы по созданию инфраструктуры на основе принципов "умное село" и "умный город" и работы по реконструкции в соответствии со smart-концепцией.
"Концепция "умное село" базируется на достижениях IV промышленной революции, что повышает важность восстановительных работ и играет роль ориентира в дальнейшем развитии сельского хозяйства. Внедрение новых технологий станет возможным только с профессиональным и грамотным персоналом, способным быстро адаптироваться к инновациям и получать новые знания и навыки", - сказал Керимов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)