Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает в субботу Trend.

На заседании, в котором приняли участие представители Администрации Президента Азербайджана, министерства культуры, минобразования, Госкомитета по работе с религиозными структурами, Бакинского международного центра мультикультурализма, Агентства интеллектуальной собственности, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха и Национальной академии наук, были проведены обсуждения по охране, реставрации и продвижению культурного наследия на освобожденных землях, результатам последних археологических исследований, научным встречам и перспективам на будущее, предварительным итогам незавершенных работ, проектированию Музея оккупации и Музея Победы, возможностям в области туризма. Профильным ведомствам были даны поручения по предстоящим задачам.

Координационный штаб, созданный по Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)