Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend (Видео)
БАКУ / Trend / - Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend.
Как сообщает Trend, в текущей программе обсуждались вопросы экономики, вопросы обеспечения устойчивого бизнеса путем страхования от многих рисков, а также работы, проводимые в направлении развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане.
Отметим, что проект выходит в эфир каждую среду в 15:00, повтор - в 22:30 на "Real" ТВ. На программе Real - Trend обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию информационного агентства Real TV и Trend, обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.
Представляем вниманию очередной выпуск программы:
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
"Синяя вечность" Муслима Магомаева помогла азербайджанскому танцору стать лучшим в России (ФОТО/ВИДЕО)
Лента новостей
"Синяя вечность" Муслима Магомаева помогла азербайджанскому танцору стать лучшим в России (ФОТО/ВИДЕО)
Визит Президента Турции показал всему миру, что Азербайджан не одинок - ветеран Службы госбезопасности
Азербайджан подписал соглашения с 13 странами по инвестированию в Алятскую экономическую зону - замминистра
Минздрав Азербайджана о возможности вакцинации от COVID-19 подростков старше 12 лет, входящих в группу риска
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Турции заинтересовано в реализации проектов в Карабахе
Освобожденные земли Азербайджана скоро станут примером современного производства для всего региона - Эрдоган
В Азербайджане в программу вступительных экзаменов включат вопросы по освобождению от оккупации территорий страны
Представители Университета нацобороны Турции побывали в военно-учебных заведениях Азербайджана (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Арменией Барды (ФОТО)