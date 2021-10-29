Азербайджанские банки активно тестируют платежную систему Apple Pay - гендиректор ЦБА
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские банки активно тестируют платежную систему Apple Pay.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Фарид Османов.
По его словам, некоторые банки Азербайджана принимают в этом процессе активное участие.
"Воспользоваться бесконтактной оплатой можно будет как с помощью дебетовых, так и кредитных карт. Уже на следующей неделе ожидается запуск Apple Pay некоторыми банками нашей страны", - добавил он.
Отметим, что Apple Pay - это система мобильных платежей (электронный кошелек) от корпорации Apple, позволяющая совершать бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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