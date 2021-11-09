В 2025 г. добыча товарного газа в Азербайджане возрастет

Экономика 9 ноября 2021 10:52 (UTC+04:00)
В 2025 г. добыча товарного газа в Азербайджане возрастет
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США привержены продвижению безопасного и мирного будущего для региона Южного Кавказа - заявление (Версия 2)
В 2025 г. добыча товарного газа в Азербайджане возрастет
В 2025 г. добыча товарного газа в Азербайджане возрастет
Назван объём поставок газа по TAP
Назван объём поставок газа по TAP
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