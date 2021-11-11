В Азербайджане число трудовых договоров увеличилось на 400 тысяч - министр труда и социальной защиты населения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние 3 года число трудовых договоров увеличилось на 400 тыс, из них 300 тысяч приходится на долю частного сектора.

Об этом сказал в четверг министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета-2022, на совместном заседании парламентских комитетов молодежи и спорта, по труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии, сообщает Trend.

Министр отметил, что за указанный период фонд заработной платы в стране вырос на 83%.

"Это было достигнуто благодаря мерам стимулирования", - заявил Сахиль Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)