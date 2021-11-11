В Азербайджане будет произведено более 28 тыс. тонн смазочных масел в 2022 году
Лента новостей
Во время поездки на освобожденные территории Азербайджана я был поражен темпами строительства дорог и Физулинским международным аэропортом - Джон Килклуни
Посещая освобожденные от оккупации территории Азербайджана, мы стали свидетелями армянского вандализма - Боб Блэкман
Госбюджет Азербайджана на 2022 г. является более социально ориентированным, чем предыдущие - депутат
В Азербайджане число трудовых договоров увеличилось на 400 тысяч - министр труда и социальной защиты населения
Музыкант из Британии создал потрясающий синтез "Карабах шикестеси" и хита группы Queen "We Will Rock You" (ВИДЕО, ФОТО)
В период пандемии COVID-19 Азербайджан, в отличие от других стран, не стал привлекать кредиты – глава минфина
Держатели кредитных и такситных карт MasterCard, выпущенных в Азербайджане, смогут в Турции совершать платежи в рассрочку - Эрдем Чакар
Зависимость Казахстана от конъюнктуры глобального сырьевого рынка создает дополнительные риски для стабильности валюты - инвестиционная компания
Необходимо с точностью оценить финобеспечение законопроекта "О статусе военнослужащих Азербайджана" – Самир Шарифов
В Азербайджане создается единая система в связи с электронным оформлением документов - Самир Шарифов
В величественном Дворце Лихтенштейнов в Вене прошел грандиозный концерт азербайджанской музыки (ВИДЕО, ФОТО)
В минюсте Азербайджана назвали ожидаемое число осужденных, которых коснется амнистия в связи с Днем Победы (ФОТО)
Акт об амнистии будет исполнен быстрее установленного для этого срока – Общественный совет при минюсте Азербайджана
Через день после объявления Акта об амнистии по случаю Дня Победы Азербайджана были освобождены 36 осужденных – минюст
В расходах госбюджета Азербайджана на 2022 г. одним из основных направлений будет восстановление освобожденных территорий – министр