В экономике Азербайджана определены пять национальных приоритетов – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Перед Азербайджаном стоят новые экономические вызовы, главным из которых является свести к нулю зависимость от нефти, для чего определены пять национальных приоритетов.

Об этом сказал во вторник министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

«В экономике Азербайджана произойдут четыре фундаментальных изменения: будет существенно улучшена экономическая среда, созданы широкие возможности для устойчивого развития человеческого капитала, внедрения цифровых идей. Главные направления стратегии уже сформированы. В проект стратегии планируется внести до 839 изменений по 70 направлениям», - сказал Джаббаров.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)