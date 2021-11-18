В Азербайджане пройдет аукцион по сдаче в эксплуатацию песчано-гравийных месторождений

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и министерство экологии и природных ресурсов проведут очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве экономики, аукцион пройдет 14 декабря 2021 года.

"На аукцион будут выставлены 20 гектаров территории песчано-гравийного месторождения "Гаджималикли" в Гекгельском районе, пять гектаров - месторождения гипса и ангидрита "Юхары Агджекенд" в Геранбое, 33 гектара - песчано-гравийного месторождения "Гарасучай" и четыре гектара - песчано-гравийного месторождения "Гирдиманчай" в Исмаиллинском районе", - говорится в сообщении.

Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на сайте госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию до седьмого декабря 16:00 (GMT +4) и оплатить задаток, получив тем самым статус заказчика.

Напомним, что с начала нынешнего года в Азербайджане путем проведения аукционов было сдано в эксплуатацию 12 месторождений полезных ископаемых.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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