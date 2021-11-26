MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО)

Экономика 26 ноября 2021 08:27 (UTC+04:00)
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Международная платежная система, транснациональная финансовая корпорация MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с малыми и средними предприятиями (МСБ).

Об этом сказал в интервью Trend представитель MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, MasterCard готова предложить азербайджанским розничным предприятиям, дистрибьюторам, автозаправочным станциям эксклюзивные решения: "Tap to phone (технология для приема платежей с бесконтактных карт и мобильных кошельков при помощи устройства, оснащенного чипом NFC) отлично подходит для курьерских и служб такси, а также аналогичных служб. Внедрение Tap to phone позволит предпринимателю начать принимать платежи с любой бесконтактной карты или мобильного кошелька со своего устройства с поддержкой NFC (система беспроводной передачи информации на небольшом расстоянии)", - добавил Чакар.

Он отметил, что это решение не требует дополнительного оборудования. Им можно воспользоваться в любом месте и нет необходимости в POS-терминале. Внедрение этого решения на азербайджанском рынке обеспечит дополнительную интеграцию таких бизнес-решений, как выставление счетов, управление доходами и прозрачное ведение отчетности.

Кроме того, по словам представителя MasterCard, держатели кредитных и такситных карт MasterCard, выпущенных в Азербайджане, уже со второй половины 2022 года смогут совершать в Турции платежи в рассрочку.

"Если вы захотите купить холодильник, духовку или мебель и у вас не будет при себе всех денег, есть возможность осуществить оплату по частям с помощью кредитных карт MasterCard. Все это делается с целью стимулирования безналичных расчетов. Этой услугой смогут воспользоваться все держатели такситных и кредитных карт MasterCard, выпущенных в Азербайджане", - сказал он.

Чакар отметил, что MasterCard использует самые современные технологии для обеспечения максимальной безопасности платежей (транзакций).

"В связи с ростом безналичных платежей все транзакции в MasterCard приводятся в соответствие с международными стандартами. Безналичные средства гораздо надежнее наличных. Вы можете потерять наличные деньги, а если вы потеряете карту или вашу карту украдут, то вы можете одним звонком в банк заблокировать карту и деньги сохранятся, а за их сохранность будет нести ответственность банк, выпустивший вашу карту. Кроме того, наш стандарт безопасности индустрии платежных карт, который используется банками, обеспечивает полную гарантию сохранности финансов на банковских счетах. Кроме того, несколько лет назад мы внедрили в Азербайджане технологию MasterCard - Masterpass, позволяющую пользователям хранить свои карты под защитой MasterCard", - сказал он.

Представитель MasterCard в Азербайджане отметил также подключение банков страны к Apple Pay.

"Вся информация о держателе банковской карты токенизируется и передается в процессинг в зашифрованном виде. Это высочайший уровень безопасности. С помощью различных приложений можно совершать онлайн-транзакции. Азербайджанские пользователи уже начали активно регистрировать свои карты на мобильных устройства и часах от компании Apple и использовать их в качестве банковских карт. С запуском Apple Pay эти устройства (часы и смартфоны) становятся банковской картой. Во всех структурах, где принимаются бесконтактные транзакции, можно совершать платежи с помощью Apple Pay. Мы поддерживаем безналичные расчеты в Азербайджане. В 2021 году объем безналичных операций в Азербайджане увеличился вдвое по сравнению с 2017 годом", - подчеркнул он.

Эрдем Чакар поделился планами MasterCard расширить в регионах Азербайджана возможности безналичной оплаты проезда на общественном транспорте.

"Одним из драйверов роста безналичных платежей в Азербайджане стало внедрение оплаты проезда на общественном транспорте с помощью банковской карты. В 2020 году мы запустили пилотный проект безналичной оплаты проезда в 25 автобусах города Шамахы. Этот проект поспособствовал полному переходу на безналичный расчет. Сегодня в сфере общественного транспорта в этом городе осуществляется более четырех тысяч безналичных платежей. Мы продолжаем переговоры с соответствующими структурами Азербайджана по расширению безналичной оплаты и в других городах страны", - сказал представитель MasterCard в стране.

(Авторы: Садраддин Агджаев, Хаган Исаев)

Twitter: agdzhaev

MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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