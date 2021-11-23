В госбюджете Азербайджана на 2022 г. на соцрасходы будет выделено около 14 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В госбюджете Азербайджана на 2022 год на социальные расходы планируется выделить около 14 млрд манатов.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал депутат Вугар Байрамов, сообщает во вторник Trend.